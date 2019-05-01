تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يُصدر بيان تعزيةٍ في وفاة عباس مدني ويصفه بالشيخ المجاهد

أصدر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بيان "تعزية ومواساة" في وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الجزائرية عباس مدني ووصفه بـ"الدكتور الشيخ المجاهد" . وقال البيان الذي نشرته "مؤسسة الأندلس" الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، إن عباس مدني ترك وراءه "إرثا ثمينا من الفكر والقيم والنضال"، مشيرا إلى أنه "خدم دينه وشعبه ولم يخنه كما خان الكثيرون" .

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