"صوت أمريكا": البيت الأبيض طلب تمويلًا إضافيًا بقيمة 4.4 مليار لدعم تأمين الحدود

كشفت مصادر أمريكية اليوم الأربعاء النقاب عن أن البيت الأبيض طلب تمويلا إضافيا بقيمة 4ر4 مليار دولار لدعم عمليات تأمين الحدود الامريكية.
وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية نقلا عن ذات المصادر أن "البيت الأبيض طلب 3ر3 مليار دولار لتمويل برنامج للمساعدات الإنسانيةيهدف إلى زيادة عدد الملاجئ اللازمة لإقامة أطفال المهاجرين القادمين من الحدود الأمريكية مع المكسيك دون مرافقين، علاوة على تمويل تكاليف الرعاية الأسرية وتوفير المواد الغذائية لعائلات المهاجرين".
وأضافت المصادر -التي رفضت كشف هويتها- "إن
كان القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفين ماكالنان قد حذر أمس من أن موارد الوزارة بدأت في النفاد، فيما تتزايد اعداد المهاجرين النازحين الى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
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