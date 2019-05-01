الهند تشيد بإدراج الأمم المتحدة مؤسس جماعة متشددة باكستانية على قائمتها السوداء

أشادت الهند يوم الأربعاء بإدراج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة زعيم جماعة متشددة متمركزة في باكستان على القائمة السوداء، وقالت إنها ستواصل حملتها على الجماعات المتشددة وزعمائها في كل المنتديات العالمية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ”ستواصل الهند جهودها فيكل المنتديات الدولية لضمان مثول المنظمات الإرهابية وزعمائها، الذين يؤذون مواطنيها، أمام العدالة“.
وأدرجت لجنة تابعة لمجلس الأمن مسعود أظهر زعيم جماعة جيش محمد المتشددة المتمركزة في باكستان في القائمة السوداء
ونفذت جماعة جيش محمد هجوما في 14 فبراير شباط في كشمير أودى بحياة 40 على الأقل من رجال الأمن الهنود في أدمى هجوم بالمنطقة المتنازع عليها خلال تمرد مستمر منذ 30 عاما.
وزاد الهجوم التوتر بين باكستان والهند الجارتين اللتين تتمتعان بقدرات نووية.
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