الجيش اليمني: مقتل 140 مدنيًا وإصابة 811 بخروقات الحوثي لهدنة الحديدة

كشف الجيش اليمني عن رصد 3719 خرقا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الحديدة غرب البلاد منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018 .

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، عن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي في مؤتمر صحفي عقده في مدينة مأرب ، قوله

:" إن تلك الخروقات أسفرت عن مقتل 140 مواطنا، وجرح 811 ، أغلبهم من النساء والأطفال".



وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل استهداف مواقع الجيش الوطني جنوب مدينة الحديدة، مؤكدا أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الخروقات.

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وأكد أن ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها في ظل صمت وتغاضٍ أممي لهذه الممارسات، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.



ودعا ناطق الجيش اليمني الأمم المتحدة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.



ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي تعمل على تهجير السكان من بعض مناطق في مديرية الدريهمي، وتحتل منازلهم وتحولها إلى ثكنات لعناصرها ومخازن أسلحة.