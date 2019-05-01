رئيس الوزراء اللبناني يعرب عن تطلع الحكومة لتعزيز علاقاتها مع مصر

أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن ترحيبه وترحيب الحكومة اللبنانية بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أول زيارة يقوم بها إلى لبنان، معربًا عن تطلع الحكومة اللبنانية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر بما يعود بالنفع على شعبى البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اللبناني

الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت مساء اليوم، في مستهل زيارته للبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، وحضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي.



وأعرب الدكتور مدبولي عن سعادته بالتواجد في لبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة، مؤكدًا ثقته في أن الاجتماعات سوف تمثل دفعة للتعاون الثنائي بين مصر ولبنان خلال الفترة القادمة، كما وجه مدبولي الشكر للحريري على حفاوة الاستقبال.



هذا ومن المقرر أن تُجرَى للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة اللبنانية صباح الغد، يعقبها جلسة مباحثات مع نظيره اللبناني سعد الحريري.