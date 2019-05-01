وزير العدل الأمريكي يدافع عن أسلوب تعامله مع تقرير مولر

دافع وزير العدل الأمريكي ويليام بار عن الكيفية التي تعامل بها مع تقرير مستشار التحقيق الخاص في مزاعم التداخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 خلال شهادته في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أفاد بار بأنه لم يسئ تقديم تقرير مولر، بالرغم من اعترافه بتلقيه خطاب مولر الذي تم الكشف عنه في وقت سابق اليوم، والذي شكا فيه مولر من ملخص التحقيقات الذي أصدره بار في البداية وقال في الخطاب إن

"الملخص لم يلم بشكل كامل بسياق وطبيعة وجوهر نتائج التحقيق، وتسبب في إرباك الرأي العام حول جوانب مهمة من النتائج".



وقال بار للجنة إنه قرر أن يصدر الملخص المبدئي الذي يوضح استنتاجات التحقيق نظرًا للاهتمام الشعبي الكبير، رافضًا الانتقادات التي وجهت إليه بأنه حرف نتائج التحقيقات، ومتهما وسائل الإعلام بأنها بالغت في قراءتها لملخصه.

Advertisements



كما أكد بار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعرقل العدالة بطلبه من مستشار

البيت الأبيض آنذاك دونالد ماكجان، إقالة مستشار التحقيق الخاص من منصبه بحجة تعارض المصالح، قائلا إن ترامب لم يكن يحاول منع التحقيق بطلبه هذا، وموضحا أنه في حال أقيل شخص لتعارض المصالح فمن المفترض أن يحل محله شخص آخر.



وضغط أعضاء ديموقراطيون على بار خلال الجلسة بشأن ما وصفوه بالتضارب بين ما كان يؤكده في تصريحاته وبين ما كشف عنه تقرير مولر المنقح، فيما اتهمه ديمقراطيون آخرون بتضليل الكونجرس وطالبوه بالاستقالة.



من جانبهم، صوت أعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لصالح السماح لمستشارين قانونيين باستجواب بار خلال شهادته أمامها غدا الخميس، لكن بار هدد بالامتناع عن المثول في جلسة بهذا النمط.