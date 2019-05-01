مرسوم ملكي أردني بتعيين اللواء أحمد حسني مديرًا للمخابرات العامة

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء مرسوما ملكيا بترقية العميد أحمد حسني إلي رتبة اللواء وتعيينه مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة. وتعيينه مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن العاهل الأردني أصدر أيضا، مرسوما بترقية اللواء عدنان عصام الجندي مدير عام دائرة المخابرات العامة إلي رتبة فريق، وقبول استقالته من هذا المنصب.

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