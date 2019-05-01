وزير خارجية قطر: الدوحة ترفض تمديد العقوبات على إيران

أبدت قطر معارضتها للعقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، وقالت إنها لن تحقق آثارا إيجابية.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.

وأوضح محمد بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحافي

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في الدوحة أنه ينبغي عدم تمديد العقوبات، لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

وأضاف "بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات، وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من

خلال الحوار".

كانت الولايات المتحدة طالبت في 22 أبريل مشتري النفط الإيراني بوقف الواردات بحلول أول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءت استمرت لستة أشهر سمحت لأكبر 8 مشترين للخام من طهران، ومعظمهم من آسيا، باستيراد كميات محدودة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن قبل أيام أنه لا يمكن لأي دولة أن تشتري النفط الإيراني من الثاني من شهر مايو من أجل "تصفير الصادرات" من طهران و "حرمان النظام من مصدرها الرئيسي للدخل".