أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن تيريزا ماي أقالت وزير الدفاع بسبب تورطه في تسريبات تتعلق بقرار بريطانيا حول إمكانية السماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في تجهيز البلاد بمعدات اتصالات من الجيل الخامس، وأفاد بيان الحكومة أن "رئيسة الحكومة طلبت من غافين ويليامسون مغادرة الحكومة بعد أن فقدت الثقة في قدرته على تحمل مسؤولياته كوزير دفاع وعضو في الحكومة".
وأضاف البيان أن تيريزا ماي "تبلغت تصرفات الوزير" في ختام تحقيق جرى حول هذه التسريبات.
كانت هذه تفاصيل خبر تيريزا ماي تقيل وزير الدفاع بسبب تسريبات حول Huawei لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.