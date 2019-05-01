تيريزا ماي تقيل وزير الدفاع بسبب تسريبات حول Huawei

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن تيريزا ماي أقالت وزير الدفاع بسبب تورطه في تسريبات تتعلق بقرار بريطانيا حول إمكانية السماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في تجهيز البلاد بمعدات اتصالات من الجيل الخامس، وأفاد بيان الحكومة أن "رئيسة الحكومة طلبت من غافين ويليامسون مغادرة الحكومة بعد أن فقدت الثقة في قدرته على تحمل مسؤولياته كوزير دفاع وعضو في الحكومة".

وأضاف البيان أن تيريزا ماي "تبلغت تصرفات الوزير" في ختام تحقيق جرى حول هذه التسريبات.