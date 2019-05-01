قطر تستغل «باريس سان جيرمان» كأداة سياسية

شادي صلاح الدين (لندن)

لا يزال استحواذ النظام القطري على نادي باريس سان جيرمان مسار تساؤلات في الشارع الرياضي الفرنسي بشكل عام، والأهداف الحقيقية وراء هذه الصفقة، وما إذا كان الهدف منه استثمارا رياضيا أم تحقيق مكاسب سياسية.

وقال الصحفي بمجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية نبيل جيليت لإذاعة «يوروب 1» إنه على الرغم من الهزائم الرياضية لفريق باريس سان جيرمان، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار على مستوى الهيكل التنظيمي للنادي، مشيرا إلى أن النادي يمثل أداة سياسية لقطر أكثر منه أداة رياضية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الفريق تطور منذ سيطرة القطريين عليه في عام 2011، إلا أنه فشل في الوصول إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا وخاصة مرحلة خروج المغلوب في البطولة منذ موسم 2015-2016. والأسوأ من ذلك أن النادي عانى من هزائم تاريخية في المواسم الثلاثة الأخيرة (ضد برشلونة في 2016-2017 ومانشستر يونايتد في 2018-2019).

وفي هذا العام، واجه النادي صعوبات حتى على مستوى البطولة المحلية، وسجل أسوأ النتائج منذ أن اشترته مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية، حيث تلقى هزيمة مدوية في نهائي كأس فرنسا، السبت الماضي ضد رين.

وقال الصحفي بمجلة فرانس فوتبول للإذاعة الفرنسية إن هناك الملعب ولكن هناك أيضا الأهداف الحقيقية التي يريدها ملاك النادي. وأضاف «اذا كانت النتائج تزعجهم حقا كان سيتم اتخاذ قرارات قوية على مستوى الهيكل التنظيمي للنادي، ولكن ناصر الخليفي الذي تم تعيينه في عام 2011 منذ استحواذ قطر على باريس سان جيرمان لا يزال في منصبه حتى الآن على الرغم من النتائج المخيبة للآمال.

وواصل جيليت «بالتأكيد، هدفهم هو الفوز بدوري الأبطال ولكن ليس لتزيين خزانة بطولات كأس نادي العاصمة»، موضحاً أن دوري أبطال أوروبا يقدم «بريقا وصدى لا يصدق، إنه أداة جيوسياسية».

وأضاف «وفي إطار السعي لتحقيق هذا الهدف الأخير، استثمرت هيئة الاستثمار القطرية بشكل كبير في باريس سان جيرمان. إن وراء سيطرة النادي، تكمن رغبة قطر في التألق على المستوى الدولي. الأمر إنه خارج نطاق كرة القدم».

وضرب الصحفي بمجلة فرانس فوتبول أمثلة على الصفقات التي أبرمها النادي عبر السنوات الماضية، مشيرا إلى ديفيد بيكهام، زلاتان إبراهيموفيتش ونيمار، وقال «اشتروا نيمار، وهو حتى أفضل من النادي. إنها دعاية هائلة بالنسبة لهم».

وأضاف «هذا لا يقتصر على شراء النجوم. فهناك مباريات ودية تلعب في دول بعيدة، وشراكات يتم عقدها مثل أكاديمية سان جيرمان في الأردن، في النهاية، يظل نادي باريس سان جيرمان أداة سياسية أكثر منه أداة رياضية».

وأعدت فرانس فوتبول تقريرا مؤخرا عن المسؤول عن فشل باريس سان جيرمان الدائم في دوري الأبطال، كان أبرزهم القطري ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي، حيث وجهت له انتقادا قاسيا قالت فيه «لم يتغير شيء منذ الهزيمة في برشلونة، الخليفي جيد فقط في التحدث الإعلامي بعد المباريات، لا ينظر إلى الكواليس والشؤون الإدارية المهمة لينتقل بفريقه إلى مكان آخر وأكبر». وأضافت «لا يأتي ناصر الخليفي من عالم كرة القدم ولا يعرف عنه شيئاً.».

وأوضحت الصحيفة أن الاستثمار القطري في النادي أثبت فشله على المستوى الرياضي وقريبا على المستوى السياسي.