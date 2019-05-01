الدوحة تدافع عن «الشريفة»: نرفض تمديد العقوبات على إيران!

عواصم (وكالات) يواصل النظام القطري الدفاع عن حليفته إيران التي سبق وأن وصفها بـ «الشريفة»، وأكد معارضته للعقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية على طهران، وقال: إنها لن تحقق آثاراً إيجابية.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، أنه ينبغي عدم تمديد العقوبات، لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

ومضى، قائلاً «بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات، وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار».

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