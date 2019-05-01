"هواوي" تتسبب بإقالة وزير الدفاع البريطاني

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء، إقالة وزير الدفاع جافين وليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة "هواوي" الصينية للاتصالات.
وقال مكتب ماي في بيان "جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي".
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت على السماح لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس لبلادها، رغم تحذيرات من جانب وزراء بريطانيين والولايات المتحدة.
وتبحث دول غربية حالياً ما إذا كانت ستستبعد هواوي من توسعة شبكات الجيل الخامس لديها وسط اتهامات، وخاصة في واشنطن، من أن هواوي قريبة للغاية من الحكومة في بكين.
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