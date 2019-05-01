العاهل الأردني يعين مديراً للمخابرات العامة

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين أحمد حسني مديراً عاماً لدائرة المخابرات العامة خلفاً لعدنان الجندي، الذي تولى مهمة قيادة المخابرات الأردنية في مارس عام 2017.

ووجه عبدالله الثاني رسالة إلى مدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حسني في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بتراء): "الأخ اللواء أحمد حسني مدير المخابرات العامة، لقد وقع اختيارنا عليك لتتولى إدارة دائرة المخابرات العامة، في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها منطقتنا بأسرها تحديات جمة وغير مسبوقة، ويواجه فيها بلدنا تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر، بيد أن الأردن وبكفاءة دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأخرى، تمكن من تجاوز الكثير من العقبات والصعاب".

اقرأ أيضاً... الأمن الأردني: إلقاء القبض على قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة

وكان أحمد حسني يشغل منصب مدير مخابرات العاصمة عمان برتبة عميد، وجرى ترفيعه إلى رتبة لواء.