كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلات التحالف العربي تستهدف معسكراً للحوثيين في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأربعاء، عدة غارات جوية على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غربي محافظة الحجة شمالي غرب البلاد.

واستهدفت الغارات الجوية معسكراً لميليشيا الحوثي الانقلابية، جنوبي مديرية مستبأ، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.