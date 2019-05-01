كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول ليبي: قطر تسعى لضرب وحدة البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو مجلس النواب الليبي صالح فحيمة: إن "قطر تقود هذه الأيام مساعي لضرب وحدة البرلمان وبث التفرقة بين أعضائه، وذلك في محاولة منها لرفع الغطاء السياسي والشرعي للعملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة"، نقلاً عن صحيفة "المرصد" الليبية اليوم الأربعاء.

وأكد أن لدى البرلمان معلومات مؤكدة تفيد بأن قطر تقف وراء الاجتماع الذي عقده بعض نواب البرلمان في العاصمة طرابلس حيث تمّ وضع أجندته ومخرجاته في الدوحة في محاولة مفضوحة من النظام القطري لسحب الغطاء الشرعي للجيش عبر ضرب البرلمان وبث الفرقة بين أعضائه عن طريق الدعوة لتغيير رئاسته في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أنه تم تضخيم أعداد النواب الحاضرين في هذا الاجتماع، قائلاً: "لا صحة لما يشاع في وسائل الإعلام عن حضور 41 نائباً في العاصمة طرابلس وأن العدد الذي كان حاضراً 13 نائباً فقط منهم أعضاء لم يؤدوا اليمين القانونية وبالتالي فهم ليسوا أعضاء كاملي العضوية".

ورجح أن يكون الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو الإظهار للعالم أن البرلمان أو على الأقل جزء منه يرى نوعاً من المشروعية في قتال الميليشيات المسيطرة على طرابلس لقوات الجيش، مندداً باستمرار تدخل النظام القطري الذي يقف خلف مشروع استمرار الفوضى ويدعم وبقوة مشروع اللادولة وعدم الاستقرار في ليبيا، والذي يتّخذ من الدعم اللامحدود للميليشيات سبيلاً لذلك.