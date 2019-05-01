كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الصومالي يعين وزراء جدد بعد استقالة غيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير وزراء جدد يوم الأربعاء بعد استقالة وزير الإعلام في البلاد ضاهر محمود جيله.

قام السيد خار بتعيين غيلة مع محمد عبدي حاير ، وزير التجارة والصناعة الحالي في الصومال.

تم تعيين السيد عبد الله علي حسن وزيرًا جديدًا للتجارة والصناعة في الصومال ، ليحل محل حاير ، وفقًا لدرجة رئيس الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة السريعة في الوقت الذي أعلن فيه وزير الإعلام في البلاد غيلة استقالته بسبب توتر العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء خير.

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ومع ذلك ، تعرضت حكومة خير للاستقالة بسبب استقالة وزراء آخرين العام الماضي بسبب ما أطلق عليه "الارتباك والفوضى".

يواجه السيد خير أيضًا ضغوطًا هائلة من المعارضة السياسية بعد أن رفعت بعض أحزاب المعارضة رسائل شكوى منفصلة ضد خير.

بثت محطة الإذاعية في مقديشو أن الرئيس محمد قد قبل إزالة رئيس الوزراء حسن علي خير.

لم يكن للصومال أي حكومة فعالة منذ أن أطاح الانقلاب سياد بري من السلطة في عام 1991 ، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للقانون والنظام.