كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش يخوض مواجهات مع مليشيات بطريق مطار طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر عسكرية ليبية أن الجيش الليبي يشتبك مع مليشيا مسلحة في محور طريق المطار، بالعاصمة طرابلس، مؤكداً في الوقت نفسه أن المحاور الأخرى تشهد هدوءً نسبيا.

ونقل موقع "العين الإخبارية"، عن المصادر قولها أن طيران المليشيات قصف مزرعة في منطقة "بير العالم"، جنوبي طرابلس، ما أدى لوقوع خسائر مادية.

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وأشارت المصادر إلى أن "أوضاع الجيش ممتازة اليوم"، مشيرة إلى "مقتل أحد العناصر التابعة للمليشيات".

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أطلق في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، التي تتلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة، بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية" و"السواني" و"خلة الفرجان" وغيرها.