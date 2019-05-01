لأول مرة.. فرنسا تعين سفيرة في المغرب والدبلوماسية الجديدة قادمة من تل أبيب

لأول مرة، عينت فرنسا امرأة لتكون سفيرة لها في العاصمة المغربية الرباط.

السفيرة الفرنسية الجديدة المرتقبة بالرباط، والتي كشفت عنها مجلة “جون أفريك” في عددها الأخير، دبلوماسية لا زالت تمارس مهامها في تل أبيب الإسرائيلية، تبلغ من العمر 52 سنة، وينتظر أن تتسلم مهامها في الرباط مع بداية شهر شتنبر المقبل.

الدبلوماسية الفرنسية الجديدة في الرباط، خريجة معهد السياسات بالعاصمة الفرنسية باريس، ومرت بتجارب دبلوماسية في إسبانيا وبلجيكا وكندا قبل أن تصبح سنة 2012 مستشارة في الشؤون الإفريقية للرئيس الفرنسي السابق فرونسوا هولاند.

يشارإلى أن المغرب تجمع علاقات دبلوماسية تاريخية مع حليفه التقليدي فرنسا.