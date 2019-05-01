بريطانيا: إيجاد كوكايين ومواد سامة في أسماك الأنهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجد علماء بريطانيون آثارًا لمخدر الكوكايين ومواد كيميائية في عينات من أسماك تم اصطيادها من أنهار الريف البريطاني.
وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن باحثين من كلية "كينغز كوليدج" في لندن جمعوا عينات من 15 موقعا من خمسة أنهار في مقاطعة سوفولك، ووجدوا آثارا لتلك المواد فيها جميعا.
وكشف الباحثون أنهم عثروا على آثار للكوكايين في جميع عينات الروبيان (من القشريات وأكبر حجما من الجمبري)، بالإضافة إلى آثار لعقار الكيتامين، المستخدم في علاج الاكتئاب، ومبيدات حشرية في لحوم أسماك أخرى.
وعلّق قائد فريق البحث، توماس ميلر "رغم أن تركيز المواد التي اكتشفناها كان منخفضا، إلا أننا تمكنا من تحديد مركبات قد تشكل مصدر قلقا للبيئة وخطرا على الحياة البرية".
وأضاف ميلر "في حين أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن تأثيرات الملوثات من صنع الإنسان والنفايات على كوكب الأرض، إلا أن هناك وعيًا أقل بتأثير المواد الكيميائية على الطبيعة".
وأضاف العلماء أن مصدر تلك المواد الملوثة غير محدد، داعين السلطات إلى إجراء مزيد من البحث.
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