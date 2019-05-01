بريطانيا: إقالة وزير الدفاع بسبب تسريب معلومات لشركة هواوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إقالة وزير الدفاع، غافين وليامسون، على خلفية تسريب معلومات عن شركة "هواوي" الصينية للاتصالات.
وقال مكتب ماي في بيان "جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي".
وفي رده على قرار ماي، نفى وليامسون في رسالة بعثها لرئيسة الوزراء ونشرها "تويتر"، مسؤوليته عن "تسريب معلومات أمنية حساسة لشركة هواوي"، وقال: "يؤسفني اعتقادك أن التسريبات الأخيرة من مجلس الأمن القومي جاءت من مكتبي، أعتقد أن الحقيقة مغايرة".
وأضاف "أنكر بشدة أنني متورط بأي شكل من الأشكال في هذا التسريب، وأنا مقتنع بأن التحقيق الشامل سوف يبرئ موقفي".
وقالت ماي في رسالة مكتوبة إلى وليامسون، الأربعاء، إن تحقيقا في التسريبات توصل إلى "أدلة دامغة تشير إلى مسؤوليتك عن الكشف غير المصرح به عن المعلومات. لم يتم تحديد أي تفسير آخر ذي مصداقية لهذا التسريب".
وأضافت ماي "هذا أمر خطير للغاية". وتابعت قائلة "من الضروري أن تكون ثقتي مطلقة في أعضاء حكومتي ومجلس الأمن القومي. خطورة هذه المسألة وحدها، وتداعياتها على عمل مجلس الأمن القومي والمصلحة الوطنية للمملكة المتحدة، تبرر الخطوات الجادة التي اتخذناها، وتبرر ردا جادا على نحو مماثل".
وتتعلق التسريبات بقرار بريطانيا حول إمكانية السماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في تجهيز البلاد بمعدات اتصالات من الجيل الخامس.
وتأتي إقالة الوزير في وقت تسود فيه توترات تجارية بين واشنطن وبكين وسط مخاوف في الولايات المتحدة من إمكان استخدام أجهزة هواوي في التجسس. فيما تؤكد الشركة أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.
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