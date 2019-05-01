انت الان تتابع لافروف لبومبيو: "التأثير المدمر" الاميركي في فنزويلا ينتهك القانون الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي مايك بومبيو ب"التأثير المدمر" للولايات المتحدة في فنزويلا، في حين أشارت واشنطن إلى عمل عسكري "ممكن" في هذا البلد.
وخلال المكالمة التي كانت "بمبادرة من الولايات المتحدة"، قال لافروف إن "تدخل واشنطن في الشؤون الفنزويلية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" وأن "هذا التأثير المدمر لا علاقة له بتاتا بالديموقراطية" وفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف لبومبيو: "التأثير المدمر" الاميركي في فنزويلا ينتهك القانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.