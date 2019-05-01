انت الان تتابع لافروف لبومبيو: "التأثير المدمر" الاميركي في فنزويلا ينتهك القانون الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي مايك بومبيو ب"التأثير المدمر" للولايات المتحدة في فنزويلا، في حين أشارت واشنطن إلى عمل عسكري "ممكن" في هذا البلد.

وخلال المكالمة التي كانت "بمبادرة من الولايات المتحدة"، قال لافروف إن "تدخل واشنطن في الشؤون الفنزويلية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" وأن "هذا التأثير المدمر لا علاقة له بتاتا بالديموقراطية" وفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية.