أمير قطر يتجول بين الأبقار للاطمئنان على سير المشروع

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نشرت مواقع قطرية صورا لأمير قطر تميم بن حمد يتجول بين الأبقار للاطمئنان على سير المشروع، الذي بدأته الدوحة منذ عدة أشهر.

Advertisements

وقررت الدوحة جلب 4000 بقرة من أستراليا والولايات المتحدة على متن طائرات فخمة، للمساعدة في سد نقص الإمدادات من الغذاء والحليب وفي محاولة لاحتواء الأزمات الاقتصادية.

وأفادت تقارير عربية بأن أبقار المشروع القطري شحنت جوا بكلفة 4 ملايين دولار، وأثار غضب قطريين حول جدواها الاقتصادية.

وأعلنت الشركة القطرية المسؤولة عن المشروع أنها تتوقع وصول 14 ألف رأس، خلال الأشهر المقبلة، لكن لم تذكر كيف ستعيش الأبقار في طقس يبلغ 50 درجة مئوية، وعلقت إنها ستعول على التكنولوجيا الحديثة، دون ذكر تفاصيل.