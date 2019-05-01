الان تتابع موقع تركي: رواية انتحار الفلسطيني زكي مبارك لا تستند لأي حقائق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شكك موقع “أحوال تركية” في مزاعم سلطات تركيا بشأن انتحار الفلسطيني زكي مبارك في أحد السجون، مرجحا “تعرضه للتعذيب بقسوة ما أدى لوفاته”.
وقال إن “السجون التركية لا تترك أي حبال أو آلات حادة أو أيّ وسائل تُساعد على انتحار النزلاء، وكان من الطبيعي اتخاذ احتياطات أكثر مع متهمين بالتجسس”.
وأضاف: “رواية انتحار الفلسطيني زكي مبارك لا تستند لأي حقائق”.
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