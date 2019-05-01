شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي ينفي مخطط الإطاحة بالرئيس الفنزويلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قللت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم (الأربعاء) من شأن وجود أي خطط للتدخل المباشر في فنزويلا للإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو، وأبلغت الكونجرس بأنها لم تتلق أوامر بالاستعداد للحرب هناك، وأكدت دعمها للدبلوماسية.

ورداً على سؤال عما إذا كان الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لصراع عسكري، قالت كاثرين ويلبارجر القائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي: «فيما يتعلق بهذه الحالة، لم نتلق هذا النوع من الأوامر».