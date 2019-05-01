شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا: اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس) اندلعت اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن الفنزويلية في شرق العاصمة كراكاس، اليوم (الأربعاء)، مع بدء مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للحكومة في يوم عيد العمال، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

اندلعت اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن الفنزويلية في شرق العاصمة كراكاس، اليوم (الأربعاء)، مع بدء مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للحكومة في يوم عيد العمال، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا: اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.