شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة وزير الدفاع البريطاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأربعاء)، إقالة وزير الدفاع جافين وليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي الصينية للاتصالات. أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأربعاء)، إقالة وزير الدفاع جافين وليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي الصينية للاتصالات. وقال مكتب ماي في بيان: «جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي».



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