شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكي يمثل أمام مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

دافع وزير العدل الأمريكي بيل بار، اليوم (الأربعاء)، أمام مجلس الشيوخ عن طريقة تعامله مع التقرير النهائي للمحقق روبرت مولر الذي كان مكلفاً بالتحقيق في التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأعرب الوزير الذي تتهمه المعارضة الديموقراطية بالتساهل ازاء الرئيس دونالد ترمب، عن «ارتياحه» لقراره بعدم ملاحقة الرئيس بتهمة عرقلة العدالة في إطار هذا التحقيق.

واستمعت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ لبيل بار للمرة الأولى منذ نشر التقرير النهائي لمولر في 18 أبريل، والذي برأ الرئيس من شبهات التواطؤ مع موسكو خلال حملة الانتخابات في 2016.