شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن بشأن فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الأربعاء)، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي مايك بومبيو هاتفياً بأن اتخاذ المزيد من «الخطوات العدائية» في فنزويلا سيكون محفوفاً بعواقب وخيمة.

وندد لافروف أيضاً بما وصفه بتدخل الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا الداخلية باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بومبيو قال لنظيره الروسي لافروف خلال اتصاله الهاتفي به، اليوم، أن موسكو «تزعزع الاستقرار» في فنزويلا، ودعا روسيا مجدداً إلى التوقف عن دعم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتاغوس، إن بومبيو شدد خلال هذا الاتصال على أن تدخل روسيا وكوبا يزعزع الوضع في فنزويلا ويزعزع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.