زي النهاردة أول مايو...ثورة العمال في شيكاغو وفرنسا تجري أول تجاربها النووية في الجزائر وبوش الإبن يعلن إنتهاء العمليات العسكرية بالعراق

اعداد-محمد بشاري

شهد يوم الأول من مايو خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث الهامة في العالم على كافة المستويات،

ويعرض الموجز أهم ما جاء في مثل هذا اليوم:

أول مايو 1886

تحرك العمال في مدينة شيكاغو الأمريكية مطالبين بتحسين ظروف العمل، وبسبب هذا التحرك اعتبر هذا اليوم يومًا عالميًا للعمال.ووقعت نزاعات بين العمال وأرباب العمل لتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات. كان ذلك في هاميلتون، ثم في تورونتو، ما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري، الذي أضفى الصفة القانونية على الاتحاد ووفر حماية لأنشطته المختلفة.

الاول من مايو 1962

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أجريت فرنسا أولى تجاربها النووية في الصحراء الكبرى في الجزائر.ثم جاءت بعدها سلسلة من التجارب النووية على الهواء الطلق التي قامت بها فرنسا في منطقة رقان حيث قامت بتفجير عدة قنابل نووية متعددة الأنواع هذه السلسلة من التفجيرات تابعة لبرنامج كبير للتجارب النووية الفرنسية التي بداته في الصحراء الجزائرية و اكملته في مستعمراتها في المحيط الهادي.

الأول من مايو 2003

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في العراق، وتحقيق نصر آخر في الحرب على الارهاب.وقال في خطابه، الذي القاه امام حشد من العسكريين الامريكيين على متن حاملة الطائرات ابراهام لنكولن، ان الحرب شنت بهدف تحرير شعب العراق وتحقيق السلام للعالم.