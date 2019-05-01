الفرزلي: عون وبري والحريري هم الذين سينقذون لبنان ويضعونه على سكة التغيير

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أن "​رئيس الجمهورية​ ميشال عون ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ هم الذين سينقذون ​لبنان​ وسيضعونه على سكة التغيير".

وفي كلمة له خلال إحياء الذكرى المئوية الثانية ل​بطرس البستاني​ ريعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، أشار الفرزلي الى "اننا سنطوف الدنيا لنجعل اليوم يوما للغة العربية"، لافتاً الى أنه "في المأتين جئنا بإسم وطن حر ينبض عروبة حرا، وقد تحرر الوطن بأمثالك من الاحتلال والانتداب".

وشدد على "اننا سنبني وطن النجوم كطائر الفينيق وسنرفع اسمكم عاليا، سنبنيه جميعا بقيادة ​الرئيس ميشال عون​.

وتوجه الى الرئيس عون مؤكداً "أنك أنت صاحب مشروع ​الدولة المدنية​ ونصير ​المرأة​ و​اللغة​ والتعليم، ولأنك عامل نهضتنا الوطنية ولانك رمز وحجة الوطن وقائد مسريته، رفعتم الراية وكنتم خيرا لنا وسيكون لنا شرف المسير خلفكم".