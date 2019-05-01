زهير برو: لا وجود لسياسة إنتاجية تستخدم وتطور الشباب اللبناني

أكد رئيس جمعية المستهلك زهير برو، في حديث تلفزيوني، أن في لبنان أزمة نظام لا يستطيع إيجاد الحلول، معتبراً أن النمط السائد في الحكم يوصل إلى طريق مسدود ولا يحل المشاكل.
ورأى برو أن السياسات المعتمدة، المعلنة والمسكوت عنها، منذ العام 1990 حتى اليوم، تعتمد على قطاعين: التجاري والمصارف، مقابل إهمال كل القطاعات الإنتاجية الأخرى، لافتاً إلى أن الطاقات اللبنانية تهاجر بينما يمكن الإستفادة منها في تطوير الإقتصاد، مشيراً إلى أنه لا وجود لسياسة إنتاجية تستخدم وتطور الشباب اللبناني".
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