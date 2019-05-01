الطقس غداً غائم جزئيّاً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن ​الطقس​ المتوقع في لبنان الخميس سيكون غائم جزئيّاً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة، مترافقة بطبقات خفيفة من الغبار وارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على الساحل التي تكون فوق معدلاتها الموسميّة وانخفاض نسبة الرطوبة، بينما تنخفض درجات الحرارة تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

أما الجمعة، فغائم جزئياً صباحاً يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات .

أما السبت، فغائم صباحاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول خلال النهار الى غائم جزئياً.