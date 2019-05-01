النشرة: فقدان طفل منذ 3 أيام في البقاع

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن "الطفل مجد مدحت الباغ من العمر 11 سنة مفقود من تلاثة أيام، لمن يعرف عنه اي معلومة الرجاء الاتصال على الرقم 03837464".

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