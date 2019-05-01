البابا: البطالة مأساة دولية ويجب توزيع فرص العمل على نحو عادل

وصف البابا فرنسيس البطالة بأنها "مأساة دولية"، داعيا إلى "الصلاة من أجل الذين فقدوا عملهم ولم يتمكنوا من العثور على عمل جديد".
وأكد البابا خلال خطاب له في ميدان القديس بطرس في روما "أهمية العمل بالنسبة للإنسان"، مشيراً الى أنه "يتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل".
ولفت الى أنه "دون توفير فرص عمل للكل، فلن تتحقق الكرامة التي يطالب بها الجميع".
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