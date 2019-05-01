الحريري يستقبل نظيره المصري في مطار بيروت

وصل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ إلى مطار بيروت الدولي لاستقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، القادم من القاهرة، على رأس وفد رسمي، بزيارة رسمية للبنان تستمر ثلاثة أيام.

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