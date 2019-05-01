أعرب رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن "أسفه لما آلت إليه أوضاع العمال بسبب ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان". وأشار إلى أننا "لا نستطيع أن نقول في ​عيد العمال​ في لبنان هذه السنة: كل سنة وأنتم بخير وكأنها مناسبة عادية، فالحقيقة وللأسف عيد العمال في بلدنا هو عيد العاطلين عن العمل وعيد المظلومين والمقهورين والمسلوبة حقوقهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: عيد العمال في بلدنا هو عيد العاطلين عن العمل والمظلومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.