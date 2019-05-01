الراي الكويتية: الحكم على إعلامية لبنانية بقضية التعدي على الذات الالهية

علمت صحيفة "الراي" ​الكويت​ية أن "​محكمة الجنايات​ في دولة الكويت قضتْ بحبس الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5 آلاف دينار في قضية "التعدي على الذات الإلهية".

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