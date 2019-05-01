فرحات: عدم تطبيق قانون سلامة الغذاء يعود لعدم تشكيل الهيئة

أوضح النائب السابق بلال فرحات، في حديث تلفزيوني، أن عدم تطبيق قانون سلامة الغذاء يعود إلى عدم تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، لافتاً إلى أن وظيفة الهيئة هي تفعيل قانون سلامة الغذاء والربط بين الوزارات المختصة.
وأشار فرحات إلى أن تطبيق القانون يتعلق في الواقع العملي بـ4 وزارات هي السياحة والزراعة والإقتصاد والصحة.
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