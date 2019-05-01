مادورو: الطريق لتسوية الخلافات سيكون دائما الدستورية والاحترام المتبادل

أشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "ثبت أن التدخل والانقلابات والمواجهة المسلحة ليست هي السبيل لفنزويلا المحبوبة".
ولفت إلى أن "الطريق لتسوية الخلافات سيكون دائماً الدستورية والاحترام المتبادل، وسيتغلب الوطنيون على العنف ويكسبون السلام".
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