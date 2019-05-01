مادورو: الطريق لتسوية الخلافات سيكون دائما الدستورية والاحترام المتبادل

أشار الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "ثبت أن التدخل والانقلابات والمواجهة المسلحة ليست هي السبيل ل​فنزويلا​ المحبوبة".

ولفت إلى أن "الطريق لتسوية الخلافات سيكون دائماً الدستورية والاحترام المتبادل، وسيتغلب الوطنيون على العنف ويكسبون السلام".