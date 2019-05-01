الشرطة التركية توقف 127 شخصا لمحاولتهم تنظيم مظاهرة في اسطنبول

أوقفت ​الشرطة التركية​ عشرات الأشخاص إثر محاولتهم تنظيم مسيرة في الأول من أيار بمناسبة ​عيد العمال​ في وسط مدينة ​اسطنبول​ في تحد لحظر مفروض على التظاهر.

واعتقلت ​السلطات التركية​ 127 شخصا في طريقهم لتنظيم تظاهرة غير مرخصة في ​ميدان تقسيم​، الذي يشكل موقعا تقليديا للتظاهر في المدينة، ووضعت شرطة اسطنبول حواجز على الطرق المجاورة للميدان بما في ذلك ​شارع الاستقلال​ المزدحم.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن "المتظاهرين الموقوفين نقلوا إلى آليات الشرطة، فيما فتشت عناصر ​الأمن​ حقائب السياح في المنطقة".