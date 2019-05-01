الشرطة التركية توقف 127 شخصا لمحاولتهم تنظيم مظاهرة في اسطنبول

أوقفت الشرطة التركية عشرات الأشخاص إثر محاولتهم تنظيم مسيرة في الأول من أيار بمناسبة عيد العمال في وسط مدينة اسطنبول في تحد لحظر مفروض على التظاهر.
واعتقلت السلطات التركية 127 شخصا في طريقهم لتنظيم تظاهرة غير مرخصة في ميدان تقسيم، الذي يشكل موقعا تقليديا للتظاهر في المدينة، ووضعت شرطة اسطنبول حواجز على الطرق المجاورة للميدان بما في ذلك شارع الاستقلال المزدحم.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن "المتظاهرين الموقوفين نقلوا إلى آليات الشرطة، فيما فتشت عناصر الأمن حقائب السياح في المنطقة".
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