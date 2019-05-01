الأزمي: اتفاق 25 أبريل يلبي مطالب الشغيلة وفيه انتصار للعمل المؤسساتي بين الحكومة والنقابات -فيديو

عبر الإتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن اعتزازه، بخلاصات الحوار الإجتماعي الذي توج بتوقيع اتفاق 25 أبريل، وذلك ضمن مساهمته في احتفالات فاتح ماي بالرباط .

ادريس الأزمي، عضو الأمانة العامة للبيجيدي، اعتبر في تصريح ل”اليوم 24″ أن الاتفاق يشكل انتصارا للعمل المؤسساتي من خلال جولات الحوار التي جمعت الطرفين وأفضت إلى الإتفاق على تحسين الأجور بواقع 500 درهم في أفق2021.

واعتبر الأزمي أن هذا الاتفاق يستجيب إلى حد معتبر للمطالب الأساسية للشغيلة، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية للمشتغلين في القطاعين العام والخاص.