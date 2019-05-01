الحزن في بيت المقاومة المغربية.. القائد بن حمو الكاملي في ذمة الله

توفي فجر اليوم الأربعاء، في مدينة الدار البيضاء، محمد بن حمو الكاملي، أحد قادة المقاومة ومؤسسي جيش التحرير، بعد معاناته من أزمة صحية لحقت جراء إجرائه لعملية جراحية.

ويعد الراحل من أوائل الملتحقين بخلايا المقاومة بالدار البيضاء، وهو مؤسس “اليد السوداء” السرية، إذ صدر في حقه حكم الإعدام قضى منه مدة 14 سنة في فترة “سنوات الرصاص” قبل أن يغادر السجن.

وساهم الراحل، بشكل كبير، في تأسيس جيش التحرير بجبال الاطلس، كما أشرف على عمليات الهجوم على خزائن الأسلحة بالأطلس، كما أنه يعد المورد الأول للسلاح لهذا الجيش.

وعُين الراحل قائدا على أحواز الرباط، بعد استقلال المغرب، لكن سرعان ما ترك منصبه الإداري و شد الرحال لبني ملال لينسق مع رفيقه القايد البشير لقيادة ثورة بالأطلس المتوسط.