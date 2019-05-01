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كشف إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، قبل قليل، عن تشكيلته الرسمية التي ستواجه ليفربول بعد ساعة من الان، برسم ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أرضية “الكامب نو”.
وسيقود هجوم برشلونة أمام رفاق صلاح، كل من ليونيل ميسي، ولويس سواريز، في أول مباراة بعد تتويج المجموعة بلقب “الليغا”، قبل 5 أيام.
ولعل أبرز التغييرات التي أقدم عليها المدرب فالفيردي، إشراك أرتورو فيدال أساسياً، بدلاً من البرازيلي أرثر الذي رافق ديمبيلي بدكة احتياط الكتالوني.
أما عن القائمة الكاملة فجاءت كالاتي:
كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا..هذه تشكيلة برشلونة في مواجهة رفاق محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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