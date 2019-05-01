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دوري أبطال أوروبا..هذه تشكيلة برشلونة في مواجهة رفاق محمد صلاح

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alyaoum24 0 تبليغ

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كشف إرنستو فالفيردي، مدرب ، قبل قليل، عن تشكيلته الرسمية التي ستواجه بعد ساعة من الان، برسم ذهاب نصف نهائي مسابقة ، على أرضية “الكامب نو”.

وسيقود هجوم برشلونة أمام رفاق صلاح، كل من ليونيل ، ولويس سواريز، في أول مباراة بعد تتويج المجموعة بلقب “الليغا”، قبل 5 أيام.

ولعل أبرز التغييرات التي أقدم عليها المدرب فالفيردي، إشراك أرتورو فيدال أساسياً، بدلاً من البرازيلي أرثر الذي رافق ديمبيلي بدكة احتياط الكتالوني.

أما عن القائمة الكاملة فجاءت كالاتي:

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