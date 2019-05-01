العثماني لـ”اليوم 24”: الحوار مع النقابات مستمر والحكومة ملتزمة مه جميع الطبقات الاجتماعية -فيديو

تقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على هامش إحتفالات نقابة الإتحاد الوطني للشغل بعيد الأممي للشغل، اليوم الأربعاء، بالدار البيضاء، إن إحتفال المغاربة بعيد الشغل في هذه السنة سيكون مميزا، وذلك بعد توقيع على الاتفاق الاجتماعي الثلاثي، يوم 25 أبريل الماضي.

وأضاف العثماني، في تصريحه لـ”اليوم24″، أن “الإتفاق الاجتماعي الثلاثي، يؤشر على مرحلة جديدة من السلم الاجتماعي، ويؤشر أيضا على بداية حوار جديد”.

ولفت العثماني، بأن “الحوار سيتسمر مع النقابات، في مختلف القضايا، التي لم يتضمنها إتفاق 25 أبريل”.

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هذا، وقال سعيد الدين العثماني، إن “الحكومة ليس لها إلتزام فقط مع الموظفين أو عمال قطاع الخاص، بل هي ملتزمة أيضا مع شرائح واسعة من المغاربة، خاصة الطبقة الهشة والمتوسطة”، مضيفا “تحاول الحكومة الإلتزام بجميع البرامج الاجتماعية”.

ووعد رئيس الحكومة بإستمرار الحوار مع النقابات من أجل دعم القدرة الشرائية والبرامج الاجتماعية.