تعرف على نجوم الغناء المغربي المشاركين في إحياء عرس “لالة لعروسة”

أقام برنامج “لالة لعروسة” ، نهاية الأسبوع المنصرم، حفل زفاف أسطوري، لكوبل مدينة مراكش الذي فاز بلقب النسخة 13 من البرنامج، بحضور نجوم الغناء في المغرب.

وشارك في إحياء حفل زفاف “الكوبل” المراكشي الذي أقيم بأحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش، كل من يونس البولماني، وعبد الرحيم الصويري، وسعيد الصنهاجي، وسعيدة شرف.

وشهد حفل زفاف فاطمة الزهراء وجواد، حضور باقي الأزواج الذين شاركوا في البرنامج، بالإضافة إلى أفراد عائلتهما والمقربين منهما.

يذكر أن “لالة العروسة”، استطاع انتزاع صدارة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الأولى منذ بداية عرضه، بل تفوقت بفضل حلقة نص النهائي على جميع البرامج الذي تعرض في القنوات الوطنية.