تحت القصف.. ليبيا تنقد مجموعة جديدة من المهاجرين من قارب متهالك بينهم مغاربة

وسط الحرب التي لا زالت تعرفها البلاد مذ أسابيع، أعلنت قوات البحرية الليبية، اليوم الأربعاء، إنقاذ مهاجرين مغربيين من عرض مياه المتوسط، كانا يحاولان الهجرة سرا إلى أوروبا، ضمن مجموعة تتكون من أكثر من تسعين مهاجرا.
وأعلنت القوات البحرية، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، اليوم الأربعاء، عن إنقاذ 96 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين جميعهم رجال من عدة دول أفريقية عربية.
وقالت القوات البحرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل، رصدت في وقت متأخر من ليلة أمس مجموعة من مهاجرين غير شرعيين على قارب مطاطي متهالك، عددهم 96 مهاجر غير شرعي كلهم رجال.
وأضاف البيان إلى أن “المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة ومن بنغلاديش بينهم 41 من السودان، و6 من الجزائر، واثنان من المغرب، و3 من النيجر، وإثيوبي واحد، وتونسي، وليبي، و41 من بنغلاديش”.
وتابع البيان أنه “تم نقل المهاجرين والوصول بهم إلى نقطة “إنزال الخمس” عند الساعة 23:30 من نفس اليوم، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء الخمس”.
يشار إلى أن مراكز مكافحة الهجرة غيرا لشرعية في ليبيا باتت كذلك عرضة للقصف، حيث اضطررت الحكومة قبل أيام بتعاون مع منظمة الهجرة الدولية نقل أزيد من ثلاثة مائة مهاجر من أحد مراكز الهجرة التي قصفت، وأدت مهاجمتها لإصابة أكثر من عشرة مهاجرين بجروح خطيرة.
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