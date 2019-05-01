بزيادة 50 %.. إصدارات الكتاب بالمغرب تصل 6000 عنوان

أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن عدد إصدارات الكتاب بالمغرب خلال سنة 2018 عرفت ارتفاعا هاما، وذلك بما يناهز 6000 عنوان.

وجاء في بلاغ للوزارة، أن السنة الفارطة عرفت صدور ما يناهز 6000 عنوان، حسب أرقام الإيداع القانوني لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أي بزيادة تصل إلى 50 بالمائة، مقارنة مع سنة 2014، الشيئ الذي يعكس، إيجابا، الدينامية التي بات يعرفها قطاع النشر والقراءة بالمغرب.

وذكر الوزير- يضيف البلاغ- بأن عدد المشاريع المقدمة خلال دورة 2019، بلغ 782 مشروعا، تتوزع على مجالات النشر والكتاب (379 مشروعا)، المشاركة في المعارض الدولية (149 مشروعا)، التحسيس بالقراءة (79 مشروعا)، إحداث وتحديث وتنشيط المكتبات (45 مشروعا)، المجلات الثقافية (125 مشروعا)، المشاركة في إقامات المؤلفين (5 مشاريع).

وخلص البلاغ إلى أن الأعرج أكد أن الوزارة تتوخى، من وراء مشروعها الرامي إلى دعم الكتاب والنشر، تأهيل القطاع وإحداث صناعة ثقافية حقيقية، مبرزا في نفس السياق ضرورة إعمال معايير الجودة والاستحقاق في فحص المشاريع، مع الحرص التام على إيلاء مزيد من الأهمية للمجالات التي تعرف نقصا على مستوى الإنتاج.