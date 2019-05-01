الأمن اللبناني يمنع لاجئين فلسطينيين من دخول مباراة للوحدات والنجمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريطًا مصورًا يظهر فيه أحد المشجعين الفلسطينيين خارج معلب كرة في لبنان، منعه الحراس من الدخول وحضور مباراة بين فريق النجمة اللبناني وفريق نادي الوحدات التابع لمخيم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وقال المشجع أن الأمن اللبناني يتعامل معه بعنصرية، ولأنه فقط فلسطيني يتم منعه من دخول الملعب بينما اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يسمح لهم بالدخول، موضحا عنصرية لبنان في تعاملها مع اللاجئين ببلدها.

وكتبت المستخدمة صبا تعليقًا على سؤال الإعلامي نيشان الذي نشر الفيديو، أن سؤاله إن كان ذلك صحيح أم لا هو أمر غريب، إذ من حق الفلسطيني أن يدخل ليشجع فريقه، وهذا حق لا يكفل كونه مواطن، بل لكونه إنسان:

واستنكر زايد عدنان تغني اللبنانيين بحقوق الإنسان، وهم أكثر من ينتهك حقوق اللاجئين في العالم العربي، مع العلم أن نصف شعبهم هم لاجئون في دول أخرى:

بينما كتب المستخدم علي أنه هناك ظروف للمنع، ولا يجب على نيشان إثارة النعرات الطائفية بهذه الطريقة:

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وقال بسام ضياء منتقدا تشجيع اللاجئين الفلسطينيين لفريق الوحدات باعتباره فريقًا أردنيا:

وأجابه حسين أن فريق الوحدات يعتبر تابع لمخيم اللاجئين في الأردن وكل لاعبيه وإدارته فلسطينيين لذلك يعتبر فريقا فلسطينيا:

وكتبت دارين قرقر، أنها رغم حبها للبنان لكنها تكره سياسته التي تميّز ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ تمنعهم أن يتملكوا أو أن يحصلوا على جنسية أو أن يعملوا والآن تمنعهم من حضور لعبة كرة قدم: