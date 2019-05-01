بلدية رهط تفشل بإقرار الميزانية للمرة الثانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشلت بلدية رهط، مساء اليوم، الأربعاء، للمرة الثانية، في المصادقة على ميزانية البلدية للعام 2019 الجاري.
وصوت لصالح الميزانية الجديدة 9 أعضاء، في حين عارضها 9 أعضاء آخرين، هم أعضاء البلديّة عن تحالف "رهط بلدنا" وقائمتي "الوسط" و"رهط للجميع".
يأتي ذلك بعد 5 أشهر على انتخابات السلطة المحلية في رهط، والتي أسفرت عن فوز فايز أبو صهيبان بمنصب الرئاسة، في حين حصل تحالف "رهط الخير" على 7 مقاعد في عضوية البلدية، فيما حصل تحالف "رهط بلدنا" على 8 أعضاء، بالإضافة إلى عضوين لقائمة "الوسط" وقائمة "رهط للجميع".
يذكر أن نائب متصرف لواء الجنوب في وزارة الداخلية الإسرائيلية، كان قد حذر في السابق من أن فشل البلدية في تمرير الميزانية العامة ثلاث مرات، يخوّل وزير الداخلية باستخدام صلاحياته، التي تشمل حل المجلس البلدي وتعيين لجنة معينة أو الإعلان عن انتخابات مبكرة.
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