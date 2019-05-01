انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكا تعيد نشر قواتها في طرابلس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 08:47 مساءً - أعادت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، نشر قواتها في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، التي تتعرض لهجوم من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك في إطار التعاون الأمني مع حكومة "الوفاق".

جاء ذلك بحسب مصادر أمنية تحدثت لقناة "الجزيرة"، إذ أكدت أن وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، التقى في أثناء زيارته الأخيرة لتونس مسؤولين أمريكيين؛ لبحث تداعيات هجوم حفتر على طرابلس.

وقال مهند يونس، الناطق باسم حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً: إن "الحكومة تعمل على تعزيز وتكثيف أوجه التعاون المختلفة مع الولايات المتحدة، والتي منها عودة قوات أفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا)".

Advertisements

وفي سياق متعلق أضاف يونس في تصريح صحفي: إن "التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب مستمر ولم يتوقف".

وكانت "أفريكوم" أعلنت، في السابع من أبريل الماضي، سحب القوات الأمريكية من ليبيا، وذلك بعد ثلاثة أيام من بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس. وقالت آنذاك إنها أقدمت على هذه الخطوة بسبب اضطراب الوضع الأمني.

والتعاون بين حكومة الوفاق والقوات الأمريكية ليس الأول من نوعه؛ فقد سبق لقوات البنيان المرصوص التابعة للحكومة أن استعانت بسلاح الجو الأمريكي في استهداف بؤر ومواقع انتشار تنظيم الدولة داخل مدينة سرت.